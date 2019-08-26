В Чечне на 17-летнюю девушку завели дело после убийства матери и сестры
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СК завел уголовное дело в отношении 17-летней девушки по подозрению в убийстве матери и сестры в Чечне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК по Чечне.
Дело возбуждено против жительницы станицы Гребенская Шелковского района.
По версии следствия, 23 августа ночью в ходе ссоры подозреваемая нанесла несколько ножевых ранений сестре, а также матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь.
27-летняя сестра и 53-летняя мать девушки скончались на месте. Как отметили в СК, подозреваемая длительное время испытывала неприязненные отношения к старшей сестре.
Дело расследуется по статье «убийство двух или более лиц».