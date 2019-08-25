Авиалесоохрана отметила увеличение площади лесных пожаров в Сибири

Площадь лесных пожаров в Сибири за прошедшие сутки выросла на 7,7 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.

Как отмечается, 25 августа на территории Сибири зафиксировано 109 лесных пожаров, которые охватили площадь в 50 140 гектаров.

Уточняется, что за сутки диспетчерским службам лесного хозяйства удалось ликвидировать 29 лесных пожаров площадью 429 гектаров.

Как подчеркивается, наибольшую площадь пожары охватили в Красноярском крае. На территории данного региона зафиксировано 84 пожара на площади 22,1 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что в Сибири остаются непотушенными 173 очага лесных пожаров.