Полиция использовала водометы против недовольных саммитом G7 во Франции

Во Франции против людей, выражающих недовольство саммитом G7, полиция применила меры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, полицейские применили водометы в отношении протестующих против саммита во французской Байонне под Биаррицем, где 24 августа мероприятие открыли лидеры «большой семерки».

На данный момент акция митингующих продолжается.

Ранее сообщалось, что несколько сотен человек в рамках движения «желтые жилеты» выступили в Париже против саммита G7.