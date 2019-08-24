Полиция использовала водометы против недовольных саммитом G7 во Франции
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Во Франции против людей, выражающих недовольство саммитом G7, полиция применила меры. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как стало известно, полицейские применили водометы в отношении протестующих против саммита во французской Байонне под Биаррицем, где 24 августа мероприятие открыли лидеры «большой семерки».
На данный момент акция митингующих продолжается.
Ранее сообщалось, что несколько сотен человек в рамках движения «желтые жилеты» выступили в Париже против саммита G7.