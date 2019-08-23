Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города на Камчатке

На Камчатке в городе Елизово сотрудники полиции прогнал с улицы медведицу с тремя медвежатами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД.

Как отмечается, животные вышли в город в районе автостанции и расположенных недалеко магазинов.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов использовали специальные сигналы патрульной машины, чтобы отогнать животных в сторону реки.

Причем, как подчеркивается, сейчас медведей ищут охотоведы.

Ранее сообщалось, что медведь пробрался в дом в США и обокрал холодильник.