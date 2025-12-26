В Иркутской области двухлетний мальчик поджег матрас и спалил дом

В Иркутской области ребенок устроил пожар в доме и не смог выбраться

В Тулуне трое детей госпитализированы после пожара в частном доме, из огня не удалось спасти двухлетнего мальчика. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

По данным регионального СК, пожар в частном доме произошел 25 декабря. К моменту прибытия спасателей из охваченной огнем постройки самостоятельно эвакуировались четыре человека. Огнеборцы спасли из огня троих детей, они госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Двухлетнего мальчика, который также находился в доме во время пожара, спасти не удалось.

По предварительной информации, несовершеннолетние остались без присмотра взрослых. Один из детей баловался с зажигалкой и поджег матрас. Испугавшись огня, он убежал в дальнюю комнату, откуда уже не смог выбраться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

