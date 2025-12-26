Мария Захарова показала шкатулку, подаренную ей Путиным на 50-летие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в своем Telegram-канале фотографию подарка, который ей вручил президент РФ Владимир Путин.

На снимке видно подарочную коробку с надписями «Москва» и «Кремль», а также саму шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. Рядом с подарком лежит карточка с подписью президента и, предположительно, конверт на имя Захаровой.

По информации СМИ, подарок был вручен во время неформального общения в Кремле за бокалом шампанского. Позже дипломат показала шкатулку журналистам и охарактеризовала ее как невероятный подарок, назвав «заветной» во всех смыслах этого слова.

24 декабря Мария Захарова отметила 50-летний юбилей. В тот же день она получила из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Во время награждения Путин поздравил ее с днем рождения и назвал «голосом российской дипломатии».

