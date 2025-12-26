На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что сложнейшие вопросы по Украине остаются нерешенными

Kyiv Post: самые сложные вопросы по урегулированию на Украине пока не решены
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Наиболее сложные вопросы в рамках урегулирования конфликта на Украине по большей части остаются нерешенными. Об этом сообщила газета Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника.

Источник издания отметил, что на Западе заинтригованы проходящими переговорами между представителями Москвы, Вашингтона и Киева.

«Но самые сложные вопросы <...> по большей части все еще не решены», — подчеркнул он.

20 и 21 декабря в Майами состоялись переговоры делегации США с коллегами с Украины и из РФ. Встречи проходили отдельно.

Как рассказал участвовавший в переговорах секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров, на консультациях с американскими чиновниками были достигнуты договоренности о дальнейших шагах в рамках урегулирования конфликта и продолжении совместной работы в ближайшее время.

В российско-американских переговорах участвовали специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, специальный посланник главы США Стивен Уиткофф, зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер и сотрудник администрации Джош Грюнбаум. По итогам встречи Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать процессу урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Уиткофф обратил внимание, что РФ по-прежнему полностью привержена достижению мира.

Ранее Зеленский раскрыл содержание всех 20 пунктов мирного плана по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами