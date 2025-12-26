«Он добрый»: жители Каменки рассказали о предполагаемом подрывнике инспекторов ДПС

Жители поселка Каменка Вичугского района Ивановской области поделились мнением о подозреваемом в подрыве двух инспекторов ДПС в Москве Павле Голубенко, сообщает ivanovonews.ru.

«Кто-то его осуждает, что он такой злодей. Кто-то говорит: «Да нет, не может быть. Он добрый». Его подставили, типа того, обманули», — сообщил один из жителей.

Отмечается, что директор школы, в которой учился Голубенко во время телефонного разговора отказалась дать характеристику выпускнику. Обмолвилась: Павел был обыкновенным ребенком.

Сейчас проходят следственные экспертизы. У родителей взяли мазки для генетического анализа.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями. Столичный СК возбудил уголовное дело. Информация в СМИ о других пострадавших сотрудниках также не подтвердилась.

Место происшествия находилось в нескольких сотнях метров от точки, где 22 декабря был подорван автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что подрывником оказался 24-летний Павел Голубенко.

