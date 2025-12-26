Экономист предрек усиление контроля за финансовыми операциями россиян в 2026 году

В 2026 году в России ожидается заметное усиление контроля за финансовыми операциями россиян и бизнеса за счет цифровизации проверок, расширения перечня подозрительных операций и более жестких требований к прозрачности данных. Изменения затронут банковские переводы, работу цифровых платформ и налоговый контроль, сказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«С 1 января 2026 года Банк России вводит расширенный перечень признаков подозрительных переводов. Банки будут автоматически сопоставлять операции клиентов с этим списком. Поводом для приостановки перевода могут стать, в частности, смена номера телефона для входа в интернет-банк, данные операторов связи об изменении характеристик устройства, а также крупные переводы через Систему быстрых платежей — от 200 тыс. рублей в пользу получателя, который не фигурировал в истории операций плательщика в последние полгода. Дополнительным фактором риска станет резкая активность звонков или сообщений незадолго до перевода. При совпадении признаков операция может быть приостановлена до двух рабочих дней или отклонена в случае мгновенных платежей», — отметил Шедько.

По его словам, параллельно ФНС России продолжит усиливать контроль за переводами, которые могут указывать на получение дохода. Речь идет о регулярных поступлениях от одних и тех же отправителей без назначения платежа или о суммах, существенно превышающих задекларированные доходы, пояснил экономист. Он добавил, что в таких случаях налоговая вправе запросить пояснения и подтверждающие документы, а при признании средств доходом от предпринимательской деятельности — доначислить НДФЛ, штрафы и пени.

По словам Шедько, отдельный блок изменений связан с цифровизацией проверок и обменом данными между системами: с 2026 года банки обязаны использовать расширенные автоматизированные механизмы выявления рисков, при этом проверку будут проводить как банк-отправитель, так и банк-получатель средств. С октября 2026 года маркетплейсы и другие цифровые платформы должны будут сверять данные продавцов и товаров с государственными реестрами, добавил эксперт.

Кроме того, компании с оборотом свыше 120 млн рублей будут обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями, подчеркнул экономист. Он объяснил, что все операции с цифровым рублем станут полностью прослеживаемыми и будут находиться под регулированием Центробанка. Расширенные полномочия по дистанционному анализу цифровых следов получат Роскомнадзор и силовые ведомства, включая ФСБ, в том числе для выявления нарушений в сфере персональных данных и использования зарубежных сервисов, констатировал Шедько.

Экономист отметил, что дополнительное давление создаст и налоговый контроль бизнеса: с 2026 года инспекторы смогут анализировать финансово-хозяйственную деятельность компаний и ИП по расширенному набору критериев, а результаты такой оценки будут доступны не только проверяемым, но и третьим лицам.

По оценке эксперта, совокупность этих мер означает переход к модели превентивного и почти полностью автоматизированного контроля. Для граждан и бизнеса это повышает риски блокировок и запросов со стороны регуляторов, а также требует более внимательного отношения к структуре переводов, цифровым следам и документальному подтверждению доходов, заключил Шедько.

Ранее самозанятых предупредили об усилении налогового контроля в 2026 году.