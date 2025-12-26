Россия и Индия могут упростить визовый режим для бизнесменов

Россия и Индия могут упростить выдачу виз для предпринимателей и деловых кругов двух стран, соответствующие профильные ведомства рассматривают этот вопрос. Об этом в беседе с ТАСС сообщил торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев.

«Упрощение [визовых] процедур для предпринимателей и участников совместных проектов способно существенно повысить интенсивность деловых контактов», — сказал он.

По словам Соболева, в настоящее время вопрос рассматривается в профильных ведомствах в контексте создания более благоприятной среды для реализации торговли, инвестиций, а также развития сотрудничества в туристической сфере.

25 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Индия разработала план по продолжению закупок российской нефти, несмотря на санкции США. По данным агентства, индийские банки готовы были рассмотреть возможность финансирования торговли сырьем из России, однако при условии работы только с продавцами, не включенными в «черный список», а сделки должны соответствовать санкциям.

Ранее Reuters сообщило об увеличении Индией закупок российской нефти.