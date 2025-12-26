На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали определяющие месяцы 2026 года для СВО

Капитан Дандыкин: зима 2026 года станет определяющей в конфликте на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Предстоящий год будет определяющим для исхода конфликта на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, «Украина пока еще потянет» продолжение конфликта. Он указал, что Европа выделила кредит, а люди и техника для боевых действий все еще есть. Военный предположил, что в 2026 году Киев продолжит «воевать», во всяком случае в первой половине года. Определяющим периодом станет зима – январь и февраль, считает Дандыкин.

Капитан первого ранга запаса также отверг мирный план из 20 пунктов, раскрытый Владимиром Зеленским. Он противоречит тому, что говорил президент России Владимир Путин, подчеркнул эксперт.

«Там и армия 800 тысяч в мирном времени. Такой армии себе не может позволить ни ФРГ, ни Франция, ни Великобритания. И 63 процента населения, судя по опросам, намерено воевать. Это о многом говорит. Значит, они уверены, что они нас победят. Поэтому я думаю, что следующий год будет определяющим, исходя из всего», — сказал Дандыкин.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в 2026 году стоит ожидать прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине между Россией и США.

Ранее на Украине захотели, чтобы армию в 800 тысяч человек финансировала Европа.

