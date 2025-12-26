Персонаж Путина появился в спецвыпуске мультфильма «Простоквашино»

Персонаж президента России Владимира Путина появился в мультфильме «Простоквашино». Серию выложил киносервис Okko.

В новогодней серии кот Матроскин и пес Шарик спорят о праздничном обращении российского лидера: действительно ли оно выходит в прямом эфире. В ночь на 1 января они отправляются на Красную площадь, где встречают президента, и тот поздравляет россиян. В финале все герои делают снимок с главой государства.

До этого стало известно, что серию запретили копировать. При попытке сделать на телефоне снимок экрана в приложении картинка исчезает и на ее месте остается только черный фон. Таким образом на платформе защищен и другой контент.

В июне председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что идея включить Путина в сюжет «Простоквашино» обсуждалась как часть стратегии «мягкой силы» для продвижения российской культуры за рубежом. По ее словам, президент и кот Матроскин могли бы составить яркий и запоминающийся дуэт, способный заинтересовать зрителей по всему миру.

Ранее стало известно, кто озвучил Путина в новом сезоне «Простоквашино».