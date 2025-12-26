В ЦАР сообщили о ликвидации баз боевиков перед выборами

Российские специалисты совместно с армией Центральноафриканской Республики (FACA) ликвидировали две базы боевиков, которые планировали дестабилизировать обстановку в стране накануне президентских выборов, назначенных на 28 декабря. Об этом сообщили ТАСС в министерстве обороны ЦАР.

В ведомстве рассказали, что в ходе патрулирования вблизи границы с Чадом и Суданом военные обнаружили базы вооруженных групп, прибывших на территорию республики для срыва избирательной кампании. По данным Минобороны, боевики были «рассеяны».

Одна из баз находилась примерно в 50 км к югу от населенного пункта Аук и насчитывала около 30 человек. После обнаружения противник отступил на территорию Чада. Еще одну базу численностью около 40 боевиков выявили в 16 км к юго-западу от Аука.

Кроме того, северо-западнее населенного пункта Джазире был уничтожен пеший патруль из трех человек. В районе, расположенном в 13 км к юго-западу от Тисси, военные обнаружили группу численностью до 60 боевиков. В ходе боестолкновения большая часть противника была уничтожена, оставшиеся отошли в сторону границы с Чадом и Суданом.

В Минобороны ЦАР добавили, что операция продолжается, в район направлены дополнительные подразделения армии, а о выявленной активности боевиков уведомлены вооруженные силы Чада.

