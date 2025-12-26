На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦАР сообщили о ликвидации баз боевиков перед выборами

ТАСС: две базы боевиков разгромили в ЦАР накануне президентских выборов
true
true
true
close
Ben Curtis/AP

Российские специалисты совместно с армией Центральноафриканской Республики (FACA) ликвидировали две базы боевиков, которые планировали дестабилизировать обстановку в стране накануне президентских выборов, назначенных на 28 декабря. Об этом сообщили ТАСС в министерстве обороны ЦАР.

В ведомстве рассказали, что в ходе патрулирования вблизи границы с Чадом и Суданом военные обнаружили базы вооруженных групп, прибывших на территорию республики для срыва избирательной кампании. По данным Минобороны, боевики были «рассеяны».

Одна из баз находилась примерно в 50 км к югу от населенного пункта Аук и насчитывала около 30 человек. После обнаружения противник отступил на территорию Чада. Еще одну базу численностью около 40 боевиков выявили в 16 км к юго-западу от Аука.

Кроме того, северо-западнее населенного пункта Джазире был уничтожен пеший патруль из трех человек. В районе, расположенном в 13 км к юго-западу от Тисси, военные обнаружили группу численностью до 60 боевиков. В ходе боестолкновения большая часть противника была уничтожена, оставшиеся отошли в сторону границы с Чадом и Суданом.

В Минобороны ЦАР добавили, что операция продолжается, в район направлены дополнительные подразделения армии, а о выявленной активности боевиков уведомлены вооруженные силы Чада.

Ранее власти ЦАР захотели назвать улицы в честь деятелей новейшей истории РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами