В Амурской области пенсионер напал с ножом на соседа из-за запрета копать червей

В Амурской области пенсионер получил 8 лет колонии за нападение с ножом на соседа
Shutterstock

Житель Амурской области получил 8 лет колонии за нападение с ножом на соседа из-за ссоры, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел а августе 2025 года. Обвиняемый давно конфликтовал с соседом. Потерпевший ранее запретил амурчанину копать червей на его земельном участке, а также не уступил ему место в рейсовом автобусе.

Во время очередной встречи между мужчинами возникла ссора, 75-летний пенсионер достал из своей сумки складной нож и ударил соседа в грудь. Спасти раненого не удалось. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Свердловской области пенсионер не хотел идти в магазин и ударил ножом знакомую. Нападавший сообщил о произошедшем соседям, которые вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка с ножом напала на квартирантку и выбросила из окна ее кошку.

