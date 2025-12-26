Все разговоры про референдум на Украине являются чистым фарсом, так как в реальности легитимные выборы провести невозможно. Об этом в своей колонке для медиаплатформы «Смотрим. ру» написал председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Очередной бред Зеленского, теперь о референдуме. Когда говорят, что мирное соглашение по Украине близко, то упускают из виду, что подход сторон к нему не согласован до сих пор», — написал политик.

По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский придумал «очередную отмазку», чтобы «обелить себя», делая заявления о том, что территориальные вопросы страны нужно решать только на всеукраинском референдуме. Политик полагает, что нерационально ставить этот вопрос «во главу» угла, так как «фронт все время движется, поэтому принцип «стоим там, где стоим» работать не может».

» <...> все разговоры про референдум — чистый фарс, в реальности легитимный референдум провести невозможно», — отметил Медведчук, напомнив, что срок президентских полномочий Зеленского истек.

Кроме того, по его словам, для этого необходимо отменить военное положение на Украине и обеспечить явку не менее 50% избирателей, включенных включенных в Госреестр страны, что не представляется возможным в нынешней ситуации.

Ранее в Раде анонсировали заседание рабочей группы по подготовке выборов.