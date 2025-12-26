Ларисе Долиной дали совет по быстрому выселению из проданной квартиры

Певица Лариса Долина может в сжатые сроки собрать вещи и покинуть проданную квартиру, если подойдет к этому вопросу грамотно. Вполне реально завершить весь процесс переезда за один-два дня, рассказала тайм-менеджер Екатерина Бирюкова в беседе с Life.

«Я советую просто пихать всё в коробки и пакеты. Вообще все, что вам попадается под руку. Например, вы берете коробку «обувь» — проходите каждую комнату и всю обувь кидаете в эту коробку. Далее, коробка «одежда» — принцип тот же. С посудой будет сложнее, но вполне реально», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что певица, если ей позволяют возможности, может обратиться в специальные сервисы, которые организуют переезды. В этом случае специалисты сами соберут все вещи, упакуют их, причем сделают все быстро, так как являются обученными профессионалами. В любом случае звезде стоит заранее приобрести коробки, скотч и прочие предметы, необходимые для упаковки вещей, отметила Бирюкова. Она также посоветовала при перевозке вещей не пренебрегать правилом подписи каждой коробки, чтобы грузчики видели, какие в ней находятся предметы.

В целом, если человеку нужно покинуть квартиру нужно в течение недели, то лучше всего взять отпуск на работе, так как совмещение организации переезда с работой может спровоцировать стресс, считает тайм-менеджер. Она посоветовала в таких случаях не бояться обращаться за помощью к друзьям и родственникам, распределяя между всеми нагрузку поровну.

Напомним, 25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Как отмечал адвокат Михаил Салкин, если певица не съедет из спорной квартиры, то придет судебный пристав и установит срок для отъезда. В этом случае ее и других жильцов принудительно выдворят из квартиры, а все вещи перевезут на склад временного хранения.

Ранее защита передававшей деньги Долиной мошенникам курьера обжаловала приговор.