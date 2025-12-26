На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В порту на Кубани ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

Огнеборцы ликвидировали открытое горение в порту Темрюка после атаки дронов
МЧС России/РИА Новости

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в порту Темрюка, пожар на территории которого начался после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что ночью специалистам удалось локализовать возгорание.

«К утру [огнеборцы] ликвидировали открытое горение. Сейчас работы еще идут — для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров», — говорится в сообщении.

25 декабря министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили 141 украинский дрон. В том числе семь беспилотников уничтожили над Краснодарским краем.

Как рассказали в оперативном штабе региона, атака БПЛА привела к возгоранию двух резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка. Днем площадь пожара выросла до 4000 квадратных метров. На место происшествия выехали 99 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Никто из людей не пострадал, утечки нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива зафиксировано не было.

Ранее в Тульской области после атаки БПЛА произошел пожар на предприятии.

Атаки БПЛА на Россию
