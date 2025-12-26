На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Разрыв склеры»: водитель лишил глаза приморца в момент жесткой драки

Mash: приморец лишился глаза в драке с автомобилистом
true
true
true
close
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В городе Благовещенске Приморского края мужчина лишился глаза в драке с автомобилистом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Грубый (это реальная фамилия мужчины) сидел в авто на парковке по улице 50 лет Октября, колонки орали на всю — дома в округе наслаждались репертуаром. Один из жильцов не выдержал: решил утихомирить меломана, пошел врукопашную и пропустил удар», — говорится в публикации.

По данным канала, после нападения врачи диагностировали тяжелую контузию яблока, разрыв склеры, выпадение внутренних оболочек. Мужчина ослеп на левый глаз. В суде приморец признал свою вину частично. Нарушителя приговорили к полутора годам общего режима.

До этого в Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на видео попало, как приморцы на авто похитили человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами