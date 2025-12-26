«Разрыв склеры»: водитель лишил глаза приморца в момент жесткой драки

В городе Благовещенске Приморского края мужчина лишился глаза в драке с автомобилистом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Грубый (это реальная фамилия мужчины) сидел в авто на парковке по улице 50 лет Октября, колонки орали на всю — дома в округе наслаждались репертуаром. Один из жильцов не выдержал: решил утихомирить меломана, пошел врукопашную и пропустил удар», — говорится в публикации.

По данным канала, после нападения врачи диагностировали тяжелую контузию яблока, разрыв склеры, выпадение внутренних оболочек. Мужчина ослеп на левый глаз. В суде приморец признал свою вину частично. Нарушителя приговорили к полутора годам общего режима.

