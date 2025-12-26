Заявление сына бывшего президента США Хантера Байдена об уровне коррупции на Украине подтверждает участие в ней политической элиты из Демпартии США. Об этом в беседе с ТАСС заявил сенатор Александр Волошин.

«Фактически Хантер Байден подтверждает то, о чем Россия говорит с 2014 года. Украинская экономика и государственные институты использовались как инструмент обогащения и влияния элит Демократической партии США. Когда Байден говорит об Украине как о гнезде коррупции, он описывает систему, в которую сам был непосредственно вовлечен благодаря должности своего отца», — заявил Волошин.

По его словам, в коррупционных схемах использовалась схема управления бизнесом за пределами страны и вывод активов для последующего обогащения. Слова Хантера Байдена подтверждают, что кризис на Украине стал прямым следствием политики США при Джо Байдене и Бараке Обаме, утверждает политик.

«Символично, что и Джо Байдену, и его сыну пришлось расплатиться за это своими политическими карьерами», — констатировал Волошин.

25 декабря сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден в интервью New York Post назвал Украину «рассадником зла» с «невероятным уровнем коррупции». Также он считает «абсолютной ошибкой» работу в украинской частной газодобывающей компании Burisma Holding «из-за политического положения, в которое это поставило нас всех».

В апреле 2014 года Хантер Байден вступил в совет директором украинской газодобывающей группы Burisma, после чего его неоднократно обвиняли в коррупции. Хантеру Байдену вменяли то, что за вознаграждение он мог организовывать для представителя компании встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США. В декабре 2024 года Джо Байден подписал указ о помиловании Хантера Байдена за преступления, которые он мог совершить с 1 января 2014 по 1 декабря 2024 года.

