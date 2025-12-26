На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль Ларисы Долиной разбился в ДТП

SHOT: премиум-автомобиль Toyota Alphard Ларисы Долиной попал в аварию в Москве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве премиум автомобиль Toyota Alphard Ларисы Долиной попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Автомобиль, владельцем которого является певица, столкнулся с Volkswagen в Строгино около двух месяцев назад. В результате аварии на черной «Тойоте» были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал», — говорится в публикации.

По предварительной информации, ремонт элитного автомобиля 2024 года выпуска может обойтись в один миллион рублей, при этом большая часть денег уйдет на закуп деталей.

Также сообщается, что Toyota Alphard певица купила в апреле 2025 года примерно за 16 миллионов рублей.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а их детали разлетелись по дороге.

Ранее Мосгорсуд выселил Долину из квартиры в Хамовниках.

