В России зафиксировали рост случаев мышиной лихорадки

Роспотребнадзор сообщил о росте мышиной лихорадки в регионах России
Paulpixs/Shutterstock/FOTODOM

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной как мышиная лихорадка, в России с января по октябрь 2025 года выросла в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

По данным референс-центра по мониторингу заболевания, за десять месяцев 2025 года случаи мышиной лихорадки зарегистрировали в восьми федеральных округах и 54 регионах страны. При этом большинство заболевших составили жители городов — 86%, тогда как на сельское население пришлось около 13%.

В Роспотребнадзоре подтвердили «Известиям», что в 2025 году в отдельных районах некоторых федеральных округов отмечался рост заболеваемости, преимущественно в осенний период. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что в долгосрочной динамике по стране сохраняется устойчивая тенденция к снижению числа случаев.

В надзорном ведомстве уточнили, что текущие показатели остаются в три раза ниже уровня последнего подъема заболеваемости в 2019 году и в полтора раза меньше среднемноголетних значений по России.

Ранее Геннадий Онищенко опроверг данные о волне заболеваемости «гонконгским гриппом» в России.

