Россиянку с килограммом кокаина в тайнике задержали в аэропорту Тбилиси

В Тбилисском международном аэропорту грузинские правоохранители задержали гражданку России за попытку ввоза крупной партии наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба МВД Грузии, инцидент произошел во время таможенного досмотра. У 36-летней россиянки при обыске багажа был обнаружен и изъят наркотический препарат — кокаин. Общий вес изъятого вещества составил 1,2 кг, наркотик был спрятан в тайнике.

Согласно данным ведомства, ориентировочная стоимость этой партии на нелегальном рынке Грузии превышает 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Женщина задержана, ей может грозить до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

До этого в Подмосковье женщина пыталась спрятать 312 свертков с наркотиками в белье. Выборочное исследование нескольких упаковок показало, что в свертки расфасован метадон. Наркотик женщина намеревалась реализовать на территории города через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее юношу с гашишем в трусах задержали на вокзале в Петербурге.