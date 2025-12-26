«Профессиональное выгорание и депрессия»: в Госдуме выступили против шестидневной рабочей недели

Переход на шестидневную рабочую неделю будет некорректным и неправильным, потому что нельзя экономические проблемы перекладывать на россиян. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, увеличение числа рабочих дней вызовет негатив среди граждан и ухудшит экономическую ситуацию.

«Аргумент, что это никак не скажет на здоровье, — это не так. У нас и так люди много работают, у нас и профессиональное выгорание, и депрессия на работе. Да, потребность экономики в кадрах есть. Да, у нас есть определенный десинхрон в системе подготовки кадров по сравнению с требованиями работодателей. У нас внесен в Госдуму проект закона о гибких формах занятости с возможностью переработки. Но вводить шестидневную рабочую неделю, я считаю, что это неправильно, некорректно. Нельзя взять и все проблемы экономики, рынка труда просто переложить на граждан. Это не только здоровье, это и демография, это и общее настроение, это и уровень тревожности, социальной напряженности. Если смотреть в комплексе, я не уверен, что это может серьезно улучшить экономическую ситуацию. Это залатает дыры рынка труда, но я думаю, что даже сам факт обсуждения в серьезном формате может вызвать серьезный негатив, и скорее тогда ситуацию экономическую не улучшить, а ухудшить, ведь есть прямая зависимость между уровнем тревожности, качеством жизни, состоянием здоровья человека, его отношением к себе, к близким, его желанием рожать детей, создавать семью. Предпосылок нет, законопроектов на эту тему нет», — сказал он.

Депутат добавил, что россияне должны меньше работать и больше времени уделять себе и своим хобби, чтобы избежать выгорания и плохого настроения.

«Нужно стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше отдыхали, больше тратили время на себя, на отдых, на спорт, на досуг. Тогда бы были здоровее, дольше бы жили. При этом ни в коем случае нельзя допустить снижение заработка, снижение производительности труда, а все выпадающие трудовые часы должны быть компенсированы. Компенсированы прежде всего технологиями и оптимизацией процессов — искусственный интеллект, роботизация, оптимизация. Люди должны больше времени посвящать себе, меньше находиться на рабочем месте. Меньше будет болезней, меньше будет профвыгорания, профзаболеваний, травматизма и граждан с плохим настроением», — подчеркнул он.

26 декабря академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, чтобы «поднимать экономику». Он уточнил, что на здоровье граждан это никак не скажется.

До этого правительство поддержало инициативу об увеличении предельного объема сверхурочной работы до 240 часов в год. В кабмине пояснили, что поправки нацелены на снижение кадрового дефицита.

Ранее Онищенко заявил, что россиянам станет скучно, если в стране введут четырехдневную рабочую неделю.