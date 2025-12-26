На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве умер бывший замминистра обороны Юрий Садовенко

Бывший замминистра обороны РФ Юрий Садовенко умер на 57-м году жизни
Артем Геодакян/РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении генерал-полковника.

По данным агентства, мужчина умер 25 декабря в Москве.

«Юрий Садовенко скончался <...> из-за болезни сердца», — уточнил источник.

Мужчина родился 11 сентября 1969 года на Украине. Садовенко окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а в период с 1994 по 2002 годы служил в МЧС РФ. После этого он стал помощником главы ведомства Сергея Шойгу, а в 2007 году его назначили на пост руководителя аппарата министра. С мая по ноябрь 2012 года Садовенко руководил администрацией губернатора Подмосковья. В 2013 году он получил должность заместителя министра обороны РФ и продолжал работать на этом посту до 2024 года.

13 декабря председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщил о смерти 39-летнего главы городского округа Реутов Филиппа Науменко. За шесть дней до этого чиновник впал в кому после автомобильной аварии. Как писал Telegram-канал Mash, ДТП произошло утром 7 декабря на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. Предварительно, автомобилем Науменко управлял другой человек. Водитель неверно оценил ситуацию на дороге, в результате чего машина столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ.

Водитель главы Реутова и водитель фуры получили незначительные травмы. Науменко, в свою очередь, получил переломы грудной клетки и височной кости. Изначально его госпитализировали в центральную районную больницу города Выксы, а затем санитарной авиацией доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве. Но спасти чиновника не удалось.

Ранее глава одного из районов Новосибирской области погиб на охоте.

