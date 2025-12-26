В США рассказали, что может привести к нормализации отношений России и Европы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер считают, что восстановление экономических связей Вашингтона с Москвой приведет к стабилизации отношений России и Европы. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Возвращение ее (России. — «Газета.Ru») в мировую экономику позволит американским инвесторам заработать деньги и стабилизировать отношения Москвы с Украиной и Европой», — говорится в материале.

Авторы статьи утверждают, что Уиткофф и Кушнер видят в России страну, открывающую возможности для бизнеса.

Незадолго до этого издание сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа передала европейским коллегам документы по планам восстановления экономики Украины и возобновления связей с Россией по окончании вооруженного конфликта.

21 декабря французская газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что администрация президента Макрона в ближайшее время определит оптимальный формат для восстановления диалога с Россией.

По мнению политолога Бориса Межуева, предложение французского лидера возобновить диалог с Москвой может свидетельствовать о нежелании принимать Украину в Евросоюз и попытке выиграть от сотрудничества с Россией.

Ранее в России не поверили Макрону после его слов о налаживании диалога с Путиным.