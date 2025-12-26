В Ставрополе 18-летняя россиянка планировала взорвать военного по заданию Киева

Федеральная служба безопасности России предотвратила в Ставрополе попытку террористического акта, совершить который пыталась 18-летняя жительница Краснодарского края по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве уточнили, что девушка получила самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и планировала установить его на автомобиле военнослужащего Миниобороны РФ возле военной части. Ее задержали с поличным.

Следствие установило, что россиянка действовала под влиянием мошенников, угрожавших ей уголовным преследованием. По данному факту возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

До этого в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после предотвращения теракта. По версии следствия, мужчина, являясь участником запрещенной в России украинской террористической организации, по заданию спецслужб Киева готовил теракт на одном из предприятий в Тюменской области. Подозреваемый по указке куратора приобрел все необходимое для изготовления взрывного устройства и спрятал детали в тайнике.

Ранее в Калужской области предотвратили серию терактов.