На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ставрополе 18-летняя россиянка планировала взорвать военного по заданию Киева

ФСБ: молодая россиянка хотела установить бомбу на машину военного в Ставрополе
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности России предотвратила в Ставрополе попытку террористического акта, совершить который пыталась 18-летняя жительница Краснодарского края по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве уточнили, что девушка получила самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и планировала установить его на автомобиле военнослужащего Миниобороны РФ возле военной части. Ее задержали с поличным.

Следствие установило, что россиянка действовала под влиянием мошенников, угрожавших ей уголовным преследованием. По данному факту возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

До этого в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после предотвращения теракта. По версии следствия, мужчина, являясь участником запрещенной в России украинской террористической организации, по заданию спецслужб Киева готовил теракт на одном из предприятий в Тюменской области. Подозреваемый по указке куратора приобрел все необходимое для изготовления взрывного устройства и спрятал детали в тайнике.

Ранее в Калужской области предотвратили серию терактов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами