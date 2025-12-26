В Иркутске задержали иностранца, которого Интерпол искал 18 лет

МВД: в Иркутске задержали разыскиваемого с 2007 года гражданина Вьетнама

В Иркутске задержали иностранца, находившегося в международном розыске по линии Интерпола с 2007 года. Об этом сообщили в МВД России.

Правоохранители уточнили, что гражданин одной из стран Юго‑Восточной Азии был задержан сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД по Иркутской области совместно с коллегами из Восточно-Сибирского линейного управления МВД на воздушном транспорте и Пограничного управления ФСБ.

39-летний уроженец северной провинции Вьетнама разыскивался за покушение на особо тяжкое преступление на территории Чехии, где заочно был приговорён к восьми годам лишения свободы. По данным следствия, в 2007 году во время конфликта в Чехии он нанёс ножевое ранение соотечественнику и скрылся от досудебного расследования, после чего покинул страну.

Иностранца задержали в международном аэропорту Иркутска по прибытии транзитным рейсом. По решению суда он помещён под стражу.

В настоящее время совместно с органами транспортной прокуратуры проводятся мероприятия по подготовке экстрадиции задержанного в Чешскую Республику.

Ранее подозреваемую в торговле органами украинку экстрадировали в Казахстан.