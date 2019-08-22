В Московском зоопарке родились сурикаты

Детеныши сурикатов родились в Московском зоопарке. Об этом сообщается в инстаграме учреждения.

Отмечается, что сейчас сурикатам почти полтора месяца. Уточняется, что первые две недели своей жизни детеныши провели в теплой норе под защитой матери.

В настоящее время сурикаты бегают по вольеру и общаются со своими сородичами.

«Потомство в группе сурикатов обыкновенно приносит только одна самка - та, которая занимает доминирующую позицию. Ей подчиняются все остальные», — рассказали в пресс-службе зоосада.

Поясняется, что группу из 19 сурикатов столичного зоопарка возглавляет взрослая десятилетняя самка.

Ранее сообщалось, что птенцы черного аиста вылупились в Московском зоопарке.