Немецкая делегация оценила ситуацию в Крыму

Посетивший Крым глава делегации из Германии, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус оценил ситуацию на полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что в рамках поезки понял, какая пропасть существует между описываемой западными СМИ картиной и реальным положением вещей.

По мнению Нессениуса, западные публикации являются сумасшедшими и неправдивыми.

«Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чём убеждаемся», — отметил глава немецкой делегации.

Он поблагодарил власти Крыма за теплый прием и подчеркнул, что делегация предоставит отчет немецким властям о своей поездке и впечатлениях от посещения полуострова.