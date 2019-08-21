Гидрометцентр не зафиксировал повышения радиации после ЧП под Северодвинском

Специалисты Мурманского гидрометцентра не зафиксировали превышения природного радиационного фона в регионе после ЧП под Северодвинском. Об этом сообщает ТАСС.

По их словам, радиационный фон находится в пределах нормы от 0,10 до 0,15 микрозиверта в час.

Отмечается, что замеры ежечасно проводят автоматические датчики. Кроме того, специалисты на наблюдательных пунктах ведомства ежесуточно в ручном режиме также проводят замеры радиационного фона.

Поясняется, что всего в Мурманской области расположены 54 наблюдательные станции.

Ранее сообщалось, что уровень радиации в Северодвинске при ЧП 8 августа был превышен в 4-16 раз.