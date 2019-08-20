Подавший сигнал ЧП самолет Москва — Париж сел из-за технической неполадки
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Самолет Airbus A319 приземлился в аэропорту в Люксембурге без проблем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что причиной экстренной посадки стало срабатывание сигнала о неисправности в системе торможения.
Уточняется, что после проведения необходимых проверок самолет продолжит полет.
Самолет авиакомпании Air France следовал из аэропорта Шереметьево в аэропорт Шарля де Голля.
Ранее сообщалось, что самолет Москва — Париж подал сигнал о ЧП на борту.