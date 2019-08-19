В Харькове сбежала зебра

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Из экопарка в Харькове сбежала зебра, сообщают местные СМИ.

Это произошло утром, 19 августа, до открытия парка для посетителей. Побег произошел, когда зебру переводили в новый вольер.

Сейчас животное ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры.