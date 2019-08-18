Друг убившего семью подростка рассказал об их встрече накануне преступления

Друг подростка из Ульяновской области, который убил свою семью и покончил с собой, рассказал об их встрече накануне совершения преступления. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, он зашел к своему приятелю поздно вечером, пробыв у него около получаса.

Он отметил, что не заметил ничего странного во время их разговора. Школьник только упомянул, что от подростка пахло немного алкоголем, но в целом у него было нормальное поведение.

Также он добавил, что его приятель никогда ничего не курил, кроме обычных сигарет.

Другой знакомый подростка уточнил, что у того никогда не было интереса к оружию. Также, по его словам, семья любила юношу и обеспечивала его всем нужным.

«Такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он добрый и нормальный человек. В голове не укладывается», — заключил приятель.

Ранее одноклассница рассказала об убившем всю семью подростке.