В МАК рассказали о ходе расшифровки черных ящиков севшего в кукурузном поле A321

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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) провела обследование бортовых самописцев самолета А321, который экстренно приземлился недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский в четверг, 15 августа. Об этом говорится на сайте МАК.

Как отмечается, на настоящий момент МАК ведет их расшифровку.

Уточняется, что в ходе обследования бортовых регистраторов комиссия МАК установила надлежащее состояние обоих регистраторов и наличие на них записей аварийного полета. Именно эти записи сейчас и расшифровываются.

Кроме того, как подчеркивается, комиссия продолжает работать на месте авиационного происшествия.

Ранее сообщалось, что МАК не расшифровал записи черных ящиков аварийно севшего в кукурузном поле A321.