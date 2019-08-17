СК опубликовал видео из салона севшего в кукурузном поле А321

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Следственный комитет (СК) выложил видео из салона самолета А321, который экстренно сел в кукурузном поле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ведомство решило опубликовать данное видео, чтобы опровергнуть сообщения о мародерстве на месте аварийной посадки лайнера.

На выложенных кадрах видно, что самолет находится в том же виде, в каком он остался после эвакуации пассажиров.

Согласно СК,на территорию оцепления не допускаются посторонние лица.

Ранее СК возбудил дело после жесткой экстренной посадки самолета А-321 в Подмосковье.