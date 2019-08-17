СК опубликовал видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет (СК) выложил видео из салона самолета А321, который экстренно сел в кукурузном поле. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, ведомство решило опубликовать данное видео, чтобы опровергнуть сообщения о мародерстве на месте аварийной посадки лайнера.
На выложенных кадрах видно, что самолет находится в том же виде, в каком он остался после эвакуации пассажиров.
Согласно СК,на территорию оцепления не допускаются посторонние лица.
Ранее СК возбудил дело после жесткой экстренной посадки самолета А-321 в Подмосковье.