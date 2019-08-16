В крови отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области нашли яд

В крови жителей Ульяновской области, вероятно, отравившихся подсолнечным маслом, обнаружили яд. Об этом передает телеканал «Россия.24» со ссылкой на токсикологическое отделение ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им Евгения Чучкалова.

Как известно, признаки отравления были зафиксированы у семерых жителей, среди которых двое затем умерли.

Сообщается, что в их крови нашли вещество кумарин, которое является основой для создания яда от грызунов.

Отмечается, что данное вещество может быть связано с отравлением людей.

Ранее сообщалось, что отравившихся в Ульяновской области людей госпитализировали в больницу с различными кровотечениями.