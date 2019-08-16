Московский суд признал законным продление ареста шестерым украинским морякам

Московский городской суд решил, что арест некоторых задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков является законным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, решение о задержании шести моряков решили оставить без изменений, то есть их оставили под арестом до 24 ноября 2019 года. Речь идет о Андрее Драче, Вячеславе Зинченко, Денисе Гриценко, а также о Михаиле Власюке, Богдане Головаше, Сергее Попове.

Ранее были названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину.

Моряков задержали 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля нарушили границу России.

9 июля следствие завершило расследование дела, в ходе которого 24 украинских моряка были признаны виновными.