Стало известно об образовании командира А321
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Командир пассажирского самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском, с отличием окончил летное училище. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Дамир Юсупов окончил Бугурусланское летное училище (филиал СПБГУ ГА в Оренбургской области) и Ульяновский институт ГА.
Уточняется, что 41-летний пилот хорошо знает английский. Уральский институт также окончил с отличаем, но заочно на направлении «Аэронавигация».
Замдекана факультета летной эксплуатации Санкт- Петербургского государственного университета гражданской авиации Гегам Маргарян, являвшийся наставником двух пилотов А321, заявил, что гордится своими воспитанниками.
Ранее сообщалось, что второму пилоту экстренно севшего А321 23 года.