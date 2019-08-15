Стало известно об образовании командира А321

Командир пассажирского самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском, с отличием окончил летное училище. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Дамир Юсупов окончил Бугурусланское летное училище (филиал СПБГУ ГА в Оренбургской области) и Ульяновский институт ГА.

Уточняется, что 41-летний пилот хорошо знает английский. Уральский институт также окончил с отличаем, но заочно на направлении «Аэронавигация».

Замдекана факультета летной эксплуатации Санкт- Петербургского государственного университета гражданской авиации Гегам Маргарян, являвшийся наставником двух пилотов А321, заявил, что гордится своими воспитанниками.

Ранее сообщалось, что второму пилоту экстренно севшего А321 23 года.