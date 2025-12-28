Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Путин подписал закон о продлении норм для интеграции новых регионов РФ

Путин продлил действие ряда норм для интеграции новых российских регионов
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий действие ряда временных норм, регулирующих интеграцию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в правовую и экономическую системы России. Данный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон, в частности, уточняет механизмы обращения с имуществом, в том числе тех, которые имеют признаки бесхозных. Такие объекты будут признаны публичной собственностью регионов или их муниципалитетов, до 1 января 2030 года их внесут в соответствующие реестры.

Также документ дает правительству право определять особенности закупок для государственных нужд новых российских регионов в 2026 году.

В ноябре президент России утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Особое внимание в документе уделяется интеграции в правовое и культурное пространство России новых субъектов — Донбасса и Новороссии. Для них предусмотрен комплекс дополнительных мер.

Ранее глава Крыма выступил против названия «новые регионы».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521905_rnd_0",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+