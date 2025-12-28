Экс-игроку «Ливерпуля» грозит пять лет тюрьмы за преследование жертвы

Бывшему нападающему сборной Англии Энди Кэрроллу грозит до пяти лет тюремного заключения за преследование девушки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее Кэрролл был задержан в аэропорту Лондона по обвинению в покушении на изнасилование, а после отпущен под залог до февраля 2026 года. Однако контакты с потерпевшей футболист не прекратил, нарушив условия залога, запрещавшие ему приближаться к ней.

Новое слушание по его делу назначено на 30 декабря в суде магистратов Челмсфорда, где будет рассматриваться вопрос о нарушении судебного запрета.

36-летний футболист выступал за «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед» и сборную Англии. В этом году он перешел из французского «Бордо» в английский «Дагенхэм энд Редбридж».

