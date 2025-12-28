Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Самарский министр призвал не звонить в скорую с температурой до 40°C

В самарском минздраве призвали не вызывать скорую с температурой до 40°C 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27521677_rnd_6",
    "video_id": "record::6e3c65fa-d59d-4b41-9776-30f188c6dd8e"
}

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов в эфире Центра управления регионом призвал местных жителей не вызывать скорую при температуре ниже 40°C.

Во время передачи чиновнику зачитали обращение: «Температура 39,8°C, вызвали скорую, ждали два часа, успели сбить сами».

Чиновник в ответ сказал, что подъем температуры относится ко второй очередности. По его словам, скорая в первую очередь выезжает на экстренные вызовы. В качестве примера таких вызовов Орлов привел острые сосудистые катастрофы, подозрения на инфаркт, инсульт, ДТП, — то есть ситуации, которые зимой происходят на улице. В таких случаях скорая всегда приезжает.

«Когда мы говорим о подъеме температуры, здесь все-таки следует обращаться в поликлиники по месту жительства и неотложные бригады. Сегодня их 137 по области», — заявил Орлов.

В начале декабря в Тверской области мужчина напал на водителя скорой помощи, требуя срочно увезти его знакомого в больницу. Во время конфликта местный житель ударил ногой по двери машины медиков. Когда водитель вышел к нему, злоумышленник продолжил оскорблять его и ударил кулаком в глаз. Полиция задержала 29-летнего мужчину и возбудила в его отношении уголовное дело.

Ранее в Приморье скорая не смогла подъехать к дому больного ребенка.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+