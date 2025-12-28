Самарский министр призвал не звонить в скорую с температурой до 40°C

В самарском минздраве призвали не вызывать скорую с температурой до 40°C

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов в эфире Центра управления регионом призвал местных жителей не вызывать скорую при температуре ниже 40°C.

Во время передачи чиновнику зачитали обращение: «Температура 39,8°C, вызвали скорую, ждали два часа, успели сбить сами».

Чиновник в ответ сказал, что подъем температуры относится ко второй очередности. По его словам, скорая в первую очередь выезжает на экстренные вызовы. В качестве примера таких вызовов Орлов привел острые сосудистые катастрофы, подозрения на инфаркт, инсульт, ДТП, — то есть ситуации, которые зимой происходят на улице. В таких случаях скорая всегда приезжает.

«Когда мы говорим о подъеме температуры, здесь все-таки следует обращаться в поликлиники по месту жительства и неотложные бригады. Сегодня их 137 по области», — заявил Орлов.

В начале декабря в Тверской области мужчина напал на водителя скорой помощи, требуя срочно увезти его знакомого в больницу. Во время конфликта местный житель ударил ногой по двери машины медиков. Когда водитель вышел к нему, злоумышленник продолжил оскорблять его и ударил кулаком в глаз. Полиция задержала 29-летнего мужчину и возбудила в его отношении уголовное дело.

Ранее в Приморье скорая не смогла подъехать к дому больного ребенка.