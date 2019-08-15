Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал о случившемся

Пассажир, находившийся на борту совершившего жесткую посадку в Подмосковье самолета «Уральских авиалиний», рассказал подробности происшествия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, двигатель самолета несколько раз хлопал, его пытались запустить, после чего лайнер начал падать.

«Я держался за крест, я теперь точно верю в бога», — рассказал пассажир.

Он также поблагодарил пилотов за экстренную посадку самолета.

До этого стало известно, что самолет А321 совершил посадку в Подмосковье из-за столкновения со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при жесткой посадке самолета А321 достигло 23 человек.