Почти 60 заключенных пострадали из-за беспорядков в тюрьме США

В ходе беспорядков в американской тюрьме в Калифорнии получили ранения разной степени тяжести 58 заключенных. Об этом пишет The Californian со ссылкой на Управление исправительных учреждений штата.

По данным управления, беспорядки начались после того, как во дворе заключенные устроили драку, в которой приняли участие около 200 человек. В результате беспорядков легкие ранения получили 50 человек, а еще восемь — пришлось госпитализировать. Известно, что работники учреждения не пострадали.

Как пишет издание, смотрители пытались прекратить конфликт заключенных. Они сначала вынесли им словесное предупреждение, однако их никто не послушал и им пришлось применить слезоточивый газ и оружие. В общей сложности было произведено девять предупредительных выстрелов до прекращения драки.

Ранее сообщалось, что 500 заключенных забаррикадировались в колонии в Одессе.