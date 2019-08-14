Соболь объявила о прекращении голодовки

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявила, что прекращает голодовку. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации — 13 июля.

По ее словам, она приняла такое решение по просьбе Алексея Меняйло, который в солидарность с Соболь также голодал с 13 июля.

Сейчас, уточнила Соболь, он находится в СИЗО, где ему не предоставляют качественную медицинскую помощь.