Минпросвещения рассмотрит предложение по введению в школах уроков по киберспорту

Минпросвещения России готово рассмотреть предложение Института развития интернета (ИРИ) о введении в школах факультативных уроков по киберспорту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уточняется, что новшество будет введено в качестве эксперимента. Его планируют реализовать в 2020-2025 годах в нескольких школах в каждом субъекте России. Полученные навыки факультативно в школе могут быть применены в системе высшего образования.

В ИРИ уточнили, что инициатива возникла в связи с тем, что IT-индустрия нуждается в пополнении квалифицированными кадрами. Дефицит специалистов наблюдается уже сейчас, а дальше будет только расти.

Отмечается, что министерство открыто для дальнейших предложений института. Отдельно был отмечен вопрос безопасного использования гаджетов.

Ранее сообщалось, что в российских школах могут ввести факультатив по киберспорту.