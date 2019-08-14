Девочка рассказала о встрече с Путиным, опустившимся на колено перед ней

Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия рассказала о своих впечатлениях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что Путин преклонил колено перед юной балериной и поцеловал ей руку.

Анастасия призналась, что действия главы государства удивили ее.

Она пояснила, что подошла к президенту, чтобы пожать ему руку, а он неожиданно встал на колено.

При этом она отметила, что другие девочки не стали ей завидовать.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя.