Девочка рассказала о встрече с Путиным, опустившимся на колено перед ней

close
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия рассказала о своих впечатлениях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что Путин преклонил колено перед юной балериной и поцеловал ей руку.

Анастасия призналась, что действия главы государства удивили ее.

Она пояснила, что подошла к президенту, чтобы пожать ему руку, а он неожиданно встал на колено.

При этом она отметила, что другие девочки не стали ей завидовать.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя.