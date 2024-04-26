ВЦИОМ замерил уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил почти 80%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе последнего опроса, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% участников исследования. Показатель вырос на 0,5 п.п. по сравнению с результатами предыдущего подобного опроса.

Уровень одобрения деятельности президента увеличился за неделю на 0,2 п.п. и составляет 77,8%.

ВЦИОМ также отметил, что деятельность правительства одобряют 54,5% опрошенных (+0,5 п.п.). Уровень одобрения работы премьер-министра Михаила Мишустина за неделю не изменился и составил 54,1%. При этом уровень доверия к главе правительства вырос на 0,2 п.п. — до 62,7%.

Опрос проводился с 15 по 21 апреля среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян старше 18 лет.

До этого опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что доверие Владимиру Путину выразили 79% россиян. По мнению 80% опрошенных, президент хорошо выполняет свою работу.

Ранее Лавров назвал «выстраданным» недоверие Путина к Западу.