Более 170 полицейских пострадали при столкновениях в Гонконге
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Полиция Гонконга рассказала о пострадавших в ходе новых протестных акций. Об этом сообщается в твиттере China Xinhua News.
Отмечается, что в ходе столкновений пострадал 171 сотрудник правоохранительных органов.
Уточняется, что в ходе протестных акций демонстранты провоцировали столкновения.
Кроме того, они часто применяли оружие, которым и травмировали правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в Гонконге отменили все рейсы из-за протестов в аэропорту.