Более 170 полицейских пострадали при столкновениях в Гонконге

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Массовые протесты против закона об экстрадиции в Гонконге, 1 июля 2019 года Массовые протесты против закона об экстрадиции в Гонконге, 1 июля 2019 года
Массовые протесты против закона об экстрадиции в Гонконге, 1 июля 2019 года
Tyrone Siu/Reuters

Полиция Гонконга рассказала о пострадавших в ходе новых протестных акций. Об этом сообщается в твиттере China Xinhua News.

Отмечается, что в ходе столкновений пострадал 171 сотрудник правоохранительных органов.

Уточняется, что в ходе протестных акций демонстранты провоцировали столкновения.

Кроме того, они часто применяли оружие, которым и травмировали правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Гонконге отменили все рейсы из-за протестов в аэропорту.