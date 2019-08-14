Более 170 полицейских пострадали при столкновениях в Гонконге

Полиция Гонконга рассказала о пострадавших в ходе новых протестных акций. Об этом сообщается в твиттере China Xinhua News.

Отмечается, что в ходе столкновений пострадал 171 сотрудник правоохранительных органов.

Уточняется, что в ходе протестных акций демонстранты провоцировали столкновения.

Кроме того, они часто применяли оружие, которым и травмировали правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Гонконге отменили все рейсы из-за протестов в аэропорту.