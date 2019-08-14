Иркутский альпинист погиб при спуске с пика Победы в Киргизии

Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб во время спуска с пика Победы — высочайшей точки Тянь-Шаня на границе Киргизии и Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что альпинист сорвался с высоты 6,4 тыс. метров. Место падения спортсмена находится ниже на 300 метров.

В настоящее время альпинисты из группы Войличенко пытаются пробраться к месту его падения. Поясняется, что их работу затрудняет плохая погода, лавиноопасность и тяжелый рельеф места происшествия.

Ранее сообщалось, что российский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус.