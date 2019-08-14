В Москве не ожидается жаркой погоды

Жаркой погоды в Москве до конца лета не ожидается. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», сообщает РИА «Новости».

По словам синоптиков, в столице столбики термометров не поднимутся даже до 30°C.

До этого стало известно, что на юге центрального округа России и в Поволжье ожидается жаркая погода до 34°C.

Отмечается, что максимальная температура в августе в Москве была зафиксирована в 2010 году, тогда столбик термометра поднялся до отметки 37,3°C.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +25°С.