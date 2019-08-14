В Москве не ожидается жаркой погоды
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Жаркой погоды в Москве до конца лета не ожидается. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», сообщает РИА «Новости».
По словам синоптиков, в столице столбики термометров не поднимутся даже до 30°C.
До этого стало известно, что на юге центрального округа России и в Поволжье ожидается жаркая погода до 34°C.
Отмечается, что максимальная температура в августе в Москве была зафиксирована в 2010 году, тогда столбик термометра поднялся до отметки 37,3°C.
Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +25°С.